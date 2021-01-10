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Осужденный в Карелии напал на сотрудника колонии

Новости. Происшествия
08:20, 11 Января 2021
фото: Столица на Онего
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Заключенный совершил преступление в исправительном учреждении, сообщили в Сегежском городском суде.

Сегежский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении заключенного, который отбывает срок в колонии №1. За бандитизм и разбой он приговорен к 15 годам лишения свободы.

Отбывая наказание в исправительной колонии строгого режима в ИК-1, заключенный совершил преступление против порядка управления, а именно: дезорганизацию деятельности учреждения, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудника колонии, исполнявшего служебные обязанности.

Осужденного суд признал виновным и назначил наказание в виде лишения свободы, с присоединением неотбытого наказания по предыдущему приговору.

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