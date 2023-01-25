Осужденным женщинам в Карелии рассказали про рак молочной железы

В рамках Всемирного дня борьбы с раком психологи колонии №9 на птицефабрике провели занятие с осужденными женщинами, сообщили в УФСИН Карелии.

В целях пропаганды здорового образа жизни 4 февраля с осужденными женщинами участка колонии-поселения при исправительной колонии №9 был проведен комплекс информационно-профилактических и просветительских мероприятий, направленных на повышение осведомленности, а также привлечение внимания к предотвращению, выявлению и лечению онкологических заболеваний.

Так, организаторы продемонстрировали присутствующим видеоролики, раздали брошюры, рассказывающие об опасном недуге, о методах лечения и мерах, способствующих выздоровлению и продлению жизни больных.

Также в рамках проекта «Сохраним жизнь маме» участницы встречи прослушали лекцию о профилактике рака молочной железы, сбережении жизни и здоровья женщин. Также осужденные женщины нарисовали тематические рисунки.