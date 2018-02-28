Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:42, 28 Февраля 2018

Освещение деятельности Минсоцзащиты на ТВ обойдется Карелии в 500 тысяч

По теме

В доме жительницы Петрозаводска после капремонта появилась плесень
28.02.18 11:47
В Петрозаводске Общественный штаб ищет независимых наблюдателей на выборах президента
28.02.18 11:31
Автошкола "Престиж" продлевает конкурс городских автонелепостей
28.02.18 11:26
Все новости
Загрузка...

На сайте госзакупок размещен заказ о проведении аукциона на производство и трансляцию программ о деятельности министерства социальной защиты Республики Карелия на телевидении.

Как следует из документов заказа, на эти цели министерство готово потратить 500 тысяч рублей из региональной казны.

Речь, в частности, идет о  производстве двух студийных телепередач длительностью 30 минут каждая и одной студийной телепередачи длительностью 15 минут и размещении их в эфире телеканала, "предоставляющего услуги населению без оплаты, транслируемого, в том числе, в обязательном порядке на территории Республики Карелия, с охватом не менее 80% населения".

Аукцион намечен на 12 марта.

По теме

В доме жительницы Петрозаводска после капремонта появилась плесень
28.02.18 11:47
В Петрозаводске Общественный штаб ищет независимых наблюдателей на выборах президента
28.02.18 11:31
Автошкола "Престиж" продлевает конкурс городских автонелепостей
28.02.18 11:26
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Плейшнер
2018-02-28 12:13:02
Нужное дело , хоть посмотрим как главные соц.работники по Парижам и Китаям ездят , чего там делают на народные деньги.
dgin
2018-02-28 11:53:56
Народ сам поймёт если будет польза от этого ведомства .Одни книги закупают , другие время на ТВ . Реальными делами когда займётесь , чиновники.?
deep
2018-02-28 11:03:14
А "кудрины" кричат: НДС поднять, НДФЛ поднять, пенсионный возраст поднять! Конечно, на тупые траты деньги (наши налоги) нужны. Дурдом, однако.
Горожанин
2018-02-28 10:49:17
Важна не "деятельность", важны результаты. А они в освещении не нуждаются - если их нет, так никакое освещение не поможет. Бессмыслица в трате денег. Раздать нуждающимся по 1000 руб. - вот вам и деятельность "с охватом" в 500 человек!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
27.02.2018, 09:29
Морозы в Карелии отступят к весне
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
26.02.2018, 13:16
"Мы живем как после войны"
24.02.2018, 13:12
В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства

Аналитика

27.02.2018 11:23
Политкухня
"А вдруг метеорит прилетит?"
Эксперты обсудили ход президентской кампании в Карелии и спрогнозировали явку на выборы.
"Мы живем как после войны" 7
26.02.2018 13:16
В погоне за явкой 3
26.02.2018 12:52
"Депутат должен быть контролером" 1
26.02.2018 11:27
"Ниже пояса не бить и не лизать" 9
20.02.2018 15:04
Вся аналитика

Медиа

О развитии интернета в Карелии, конкуренции и новых услугах от операторов, в студии ТНТ беседуют ведущий Ефим Овчинников и директор по маркетингу компании Сампо.ру Виталий Ковальчук
27.02.2018 16:58
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»