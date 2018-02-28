Освещение деятельности Минсоцзащиты на ТВ обойдется Карелии в 500 тысяч

На сайте госзакупок размещен заказ о проведении аукциона на производство и трансляцию программ о деятельности министерства социальной защиты Республики Карелия на телевидении.

Как следует из документов заказа, на эти цели министерство готово потратить 500 тысяч рублей из региональной казны.

Речь, в частности, идет о производстве двух студийных телепередач длительностью 30 минут каждая и одной студийной телепередачи длительностью 15 минут и размещении их в эфире телеканала, "предоставляющего услуги населению без оплаты, транслируемого, в том числе, в обязательном порядке на территории Республики Карелия, с охватом не менее 80% населения".

Аукцион намечен на 12 марта.