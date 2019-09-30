Освобождение Карелии отметили большим концертом и маршем памяти (ФОТО и ВИДЕО)

В Петрозаводске 75-летие освобождения Карелии от фашистской оккупации отметили 28 сентября.

На площади Кирова встретили Молодежный марш памяти, а затем начался большой праздничный концерт. Зрители увидили театрализованную концертную программу "Руны Карельского фронта".

Завершился праздник фейерверком "Салют Победителям!".

В столицу Карелии также привезли специализированную автотехнику, представили выставку поисковых находок, сделанных в последние годы поисковыми отрядами фонда "Эстафета поколений" на четырех рубежах обороны Петрозаводска.



В Музыкальном театре состоялось торжественное собрание и праздничный концерт.

Смотрите фото и видео.