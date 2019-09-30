07:25, 30 Сентября 2019
Освобождение Карелии отметили большим концертом и маршем памяти (ФОТО и ВИДЕО)
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В Петрозаводске 75-летие освобождения Карелии от фашистской оккупации отметили 28 сентября.
На площади Кирова встретили Молодежный марш памяти, а затем начался большой праздничный концерт. Зрители увидили театрализованную концертную программу "Руны Карельского фронта".
Завершился праздник фейерверком "Салют Победителям!".
В столицу Карелии также привезли специализированную автотехнику, представили выставку поисковых находок, сделанных в последние годы поисковыми отрядами фонда "Эстафета поколений" на четырех рубежах обороны Петрозаводска.
В Музыкальном театре состоялось торжественное собрание и праздничный концерт.
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