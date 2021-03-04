От электромонтера до курьера: какие вакансии размещены на Студенческой бирже труда в Карелии

Ведущие предприятия Карелии разместили вакансии на Студенческой бирже труда, созданной при Управлении труда и занятости республики.
Об этом сообщила пресс-служба Управления.
Для выпускников профобразовательных организаций открыты вакансии электромонтера, системного администратора, ученика мастера по ремонту компьютерной техники, повара, продавца-консультанта, официанта, менеджера.
Для выпускников с высшим образованием есть работа инженера по вентиляционным системам, врача-терапевта, инженера-электрика, инженера в судостроении, менеджера.
Также в перечне имеются вакансии экскурсовода, курьера, бармена, сотрудника ресторана, мобильного продавца.
Какие предприятия предлагают работу студентам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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