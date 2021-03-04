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От электромонтера до курьера: какие вакансии размещены на Студенческой бирже труда в Карелии

Новости. Общество
14:57, 05 Марта 2021
фото: Управление труда и занятости РК
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Ведущие предприятия Карелии разместили вакансии на Студенческой бирже труда, созданной при Управлении труда и занятости республики.

Об этом сообщила пресс-служба Управления.

Для выпускников профобразовательных организаций открыты вакансии электромонтера, системного администратора, ученика мастера по ремонту компьютерной техники, повара, продавца-консультанта, официанта, менеджера.

Для выпускников с высшим образованием есть работа инженера по вентиляционным системам, врача-терапевта, инженера-электрика, инженера в судостроении, менеджера.

Также в перечне имеются вакансии экскурсовода, курьера, бармена, сотрудника ресторана, мобильного продавца.

Какие предприятия предлагают работу студентам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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врунофф
2021-03-05 17:00:10
Остальных философов в агрекалчу ручонками жестикулировать за донейшен :)
Гость
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