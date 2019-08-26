От имени Фонда соцстрахования Карелии действуют мошенники, заявили в учреждении

В последнее время участились случаи мошенничества с использованием интернета или телефонных звонков, предлагающих взаимодействия социальной направленности, сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования по Карелии.

В связи с этим отделение Фонда обращает внимание на несколько важных пунктов:

1. Официальное название Фонда – Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ), название отделения Фонда имеет следующую структуру – Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия. Пример названия, используемого мошенниками: Федеральная служба социального страхования.



2. Официальные сайты Фонда имеют следующую структуру: fss.ru – центральный аппарат Фонда социального страхования РФ; r10.fss.ru – региональное отделение Фонда социального страхования по Республике Карелия. Цифра перед названием сайта является кодом региона расположения регионального отделения Фонда. Интернет-ресурсы, отличные от структуры указанных названий, не являются официальными сайтами Фонда и могут быть использованы мошенниками.



3. Вся электронная корреспонденция Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия, в том числе в рамках проекта "Информирование страхователей", направляется только с корпоративных адресов вида <…@ro10.fss.ru>. Письма с других адресов не имеют никакого отношения к отделению Фонда.



4. Телефоны, начинающиеся на 8 (800) ХХХ-ХХ-ХХ, Фондом социального страхования не используются.



Сотрудники Фонда никогда не попросят в ходе телефонного разговора данные ваших банковских карт: срок действия, контрольный код с обратной стороны карты, СМС-коды подтверждения и т.п.

Ни в коем случае не перезванивайте на указанные в сообщениях номера, не сообщайте свои персональные данные, а также данные банковских карт и т.п.

Все государственные услуги Фонда социального страхования оказываются совершенно бесплатно.