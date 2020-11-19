От предпринимателей в Карелии ждут предложений по поддержке их бизнеса за рубежом

Фонд "Центр поддержки экспорта Республики Карелия" намерен провести анализ потребности субъектов малого и среднего предпринимательства в господдержке на 2021 год.

Центр составил перечень предлагаемых мер поддержки экспортеров.

Например, они могут рассчитывать на содействие в поиске и подборе потенциальных иностранных покупателей, в формировании коммерческого предложения под целевые рынки и категории товаров.

О других мерах поддержки экспортеров читайте в интернет-газете "Вести Карелии".