Отдых в санаториях Карелии стал самым дорогим в СЗФО в октябре

Портал бронирования Санатории-России.рф составил рейтинг регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по доступности отдыха в санаториях в октябре этого года.

Карелия заняла 10 место в рейтинге. Отдых в санаториях Карелии обойдётся в 3,5 тысячи рублей в сутки за проживание, питание и лечение, сообщается на портале.

Гораздо дешевле санаторный отдых в середине осени в Псковской области (1700 рублей в сутки), Новгородской области (1800 рублей) и Вологодской области (2300 рублей).

В первую десятку субъектов Северо-Запада РФ по доступности санаторного отдыха также вошли Архангельская область (2400 рублей), Мурманская область (2500 рублей), Калининградская область (2800 рублей), Республика Коми (3200 рублей), Ленинградская область (3300 рублей), Санкт-Петербург (3400 рублей).

Рейтинг составлен по данным стоимости санаторного отдыха в октябре этого года.