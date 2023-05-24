Отец троих детей в Карелии начал платить алименты только под угрозой лишиться прицепа

Судебные приставы вынудили злостного алиментщика заняться содержанием троих детей, сообщили в УФССП Карелии.

Приставы Петрозаводска и Прионежского района занимались полумиллионным долгом по алиментам на содержание трех детей.



Долги накопил житель карельской столицы. Сначала его подвергли административному наказанию, но многодетный отец не спешил выплачивать долг.



Тогда приставы выяснили, что мужчина получил по наследству жилое помещение и прицеп. Имущество тут же арестовали.



Только после этого петрозаводчанин погасил долги, но потому, что опасался, что прицеп и жилье продадут за меньшие, чем он хотел бы, деньги.

Кроме того, многодетный отец нашел работу, и теперь из его заработной платы ежемесячно удерживаются средства на содержание детей, сообщили в региональном УФССП.