Отец Виторгана рассказал о своём отношении к Ксении Собчак

Знаменитый актёр и народный артист России Эммануил Виторган впервые прокомментировал расставание сына с Ксенией Собчак и рассказал о своём отношении к телеведущей.

На одной из репетиций Эммануил Гедеонович объяснил изданию "Вечерняя Москва", почему он не считает Ксению Собчак опасной и роковой женщиной.

"Ксения — добрая, хорошая, красивая молодая женщина. Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила. Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников, а я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно", — поделился знаменитый артист.

Эммануил Виторган рассказал о том, что "знает Ксению Собчак со времен ее детства".

"Я часто приходил в дом к родителям Ксении в Ленинграде еще тогда, когда ее отец Анатолий Собчак не был мэром города. Разумеется, я видел Ксению еще ребенком и общался с ней.

Ксения унаследовала самые лучшие качества своих родителей, она очень достойный человек. Ксения много времени уделяет воспитанию и образованию своего сына — моего внука. В два с половиной года Платон свободно говорит на английском. Она — дочь моего друга Анатолия Собчака, для меня это свято", — рассказал Эммануил Виторган.

Ксения Собчак и Максим Виторган поженились 1 февраля 2013 года, официально они до сих пор женаты. Не так давно в СМИ распространилась информация о романе Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. Ксения Собчак в интервью Первому каналу сказала о том, что "Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына". 18 ноября 2016 года у Ксении Собчак и Максима Виторгана родился сын Платон.