«Откапывайте себе места сами!» — жители Карелии борются за места для своих авто

Жители Карелии разными способами отстаивают места для своих автомобилей.

Фотография, запечатлевшая один из действенных способов по защите парковочного места, появилась в паблике «Моя Карелия».

«Каждый выживал, как мог, этой зимой», — написали в сети.

«А всю следующую неделю синоптики нам обещают снег», — предупредили там же.

Судя по фото, житель Карелии придумал способ сохранить незанятым место для своего автомобиля.

«Откапывайте себе места сами!!!» — сначало мягко намекнул житель республики. Но три восклицательных знака в конце фразы, видимо, должны были насторожить любителей занять пустующее место для предполагаемой парковки.

Так и есть!

«Займете место, не поленюсь, закидаю снегом!!!» — предупредил грозный автовладелец.