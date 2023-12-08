«Откапывайте себе места сами!» — жители Карелии борются за места для своих авто

Жители Карелии разными способами отстаивают места для своих автомобилей.
Фотография, запечатлевшая один из действенных способов по защите парковочного места, появилась в паблике «Моя Карелия».
«Каждый выживал, как мог, этой зимой», — написали в сети.
«А всю следующую неделю синоптики нам обещают снег», — предупредили там же.
Судя по фото, житель Карелии придумал способ сохранить незанятым место для своего автомобиля.
«Откапывайте себе места сами!!!» — сначало мягко намекнул житель республики. Но три восклицательных знака в конце фразы, видимо, должны были насторожить любителей занять пустующее место для предполагаемой парковки.
Так и есть!
«Займете место, не поленюсь, закидаю снегом!!!» — предупредил грозный автовладелец.
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