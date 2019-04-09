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Новости. Общество
09:16, 09 Апреля 2019

В компании КСМ открыта вакансия проектировщика

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Карельский центр инновационного проектирования "Алгоритм" приглашает на работу проектировщиков.

Компания "КСМ" в 2018 году запустила новое направление в своей деятельности: было организовано структурное подразделение – отдел проектирования.

Поставив перед собой амбициозные цели, компания приглашала на работу специалистов, которые заинтересованы в своем профессиональном развитии, готовых обучаться новому и прогрессивному направлению в проектировании и строительстве в целом. Всего за год работы отдел преобразовался в самостоятельное дочернее предприятие группы компаний "КСМ" – Карельский центр инновационного проектирования "Алгоритм".

ООО КЦИП "Алгоритм" работает с применением BIM-технологии (информационное моделирование зданий) и на новом для Карелии программном продукте, основанном на методе 3D-моделирования (Revit). Каждый сотрудник компании проходит обучение и продолжает освоение навыков уже непосредственно в работе. Сегодня наша команда продолжает приглашать профессионалов, которым близки идеи развития, движения и качества. Вас ждет разнообразная и интересная работа в молодом, развивающемся коллективе. Если вы ищете новых подходов к вопросам проектирования, стремитесь идти в ногу со временем, то эта работа для вас.

Подробнее о вакансиях "КСМ" на сайте компании в разделе "Вакансии".

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