Открытие нового кинозала в поселке Карелии ознаменовалось показом фильма «Мой папа не подарок»

В рамках реализации нацпроекты «Культура» в Пряже появился современный кинозал, сообщил в Минкультуры Карелии.

В Пряжинском центре досуга и творчества состоялось открытие кинотеатра «Атмосфера», который был оснащен новым современным оборудованием на средства Фонда кино в рамках реализации национального проекта «Культура».

Первым фильмом, показанным в Пряже на большом экране, стала отечественная комедия «Мой папа не подарок». С появлением кинотеатра пряжинцев и жителей района поздравили глава районной администрации Оксана Гаврош, глава Пряжинского городского поселения Валентин Гарнин, начальник управления кинематографии Центра народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия Влада Паровишник.

Напомним, Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) выделил около 5 млн рублей на возрождение кинопоказа в Пряжинском районе. Эти средства были получены по итогам конкурса, в котором участвуют города и населенные пункты, где живет не более 500 тысяч человек. Кроме того, с этого года в конкурсе могут участвовать и коммерческие организации.

Одним из обязательных условий работы кинотеатров, открытых на средства Фонда кино, является поддержка национального кинопроизводства: не менее половины фильмов должны быть отечественного производства. Таким образом, в целом при поддержке Фонда кино в Петрозаводске и большинстве районов Карелии открылись уже 18 кинозалов.

Директор Пряжинского Центра досуга и творчества Анастасия Хлямина считает, что с открытием зала у учреждения возникают не только новые возможности, но и новые задачи: «Будем работать над тем, чтобы люди ходили в кино, нужно звать, приглашать. Планируем сотрудничать со школами, детскими садами. У нас много работы, которую еще предстоит сделать: обеспечить оплату банковской картой, продажу еды и напитков. Также рассчитываем на то, что Пушкинскую карту в будущем можно будет потратить и на кино».