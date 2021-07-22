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Открытый ФОК появится у лицея Петрозаводска

Новости. Общество
09:23, 27 Июля 2021
фото: © Администрайия Петрозаводска

На территории лицея № 40 в Петрозаводске появится открытый физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщили в администрации города.

В этом году на территории петрозаводского лицея № 40 появится современный открытый физкультурно-оздоровительный комплекс.

В его центре установят универсальную спортивную площадку размером 60 на 30 метров с искусственным футбольным газоном и пластиковыми бортами для игры в хоккей зимой. В холодное время года здесь будут заливать каток. Вокруг площадки планируют оборудовать четыре беговые дорожки по 200 метров с профессиональным безопасным покрытием. На территории комплекса также появятся яма для прыжков в длину и сектор для прыжков в высоту. Рядом с хоккейной коробкой сделают зону для воркаута, площадку с баскетбольным кольцом для игры в стритбол и трибуну на 100 посадочных мест, установят уличные тренажеры, оборудуют освещение.

Для реализации проекта городскому бюджету предоставлена федеральная субсидия в размере 20,1 млн рублей.
Поставку оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса, согласно контракту, планируется выполнить до 15 августа.

Новая спортплощадка в лицее появится к ноябрю.

Также, нопомнили в администрации, в Петрозаводске продолжаются работы по модернизации стадиона «Юность». Здесь меняют покрытие игровой зоны и беговых дорожек, благоустраивают прилегающую территорию.

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