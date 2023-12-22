Открытый по президентскому нацпроекту виртуальный концертный зал в Костомукше набирает популярность

Виртуальный концертный зал работает четвертый месяц в детской музыкальной школе им. Г. А. Вавилова.

Как сообщили в пресс-службе карельского правительства,

задача национального проекта «Культура» — повышение доступности культурных благ и расширение возможностей участия в создании ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдельных населенных пунктов.



Виртуальный концертный зал работает в детской музыкальной школе им. Г. А. Вавилова четвертый месяц. Зрители смогли в режиме онлайн посетить концертный зал имени П. И. Чайковского, услышать «Второй фортепианный концерт» С. Рахманинова и оркестровую сюиту «Симфонические танцы» в исполнении российского национального молодежного симфонического оркестра. Благодаря современному цифровому оборудованию, достигается эффект полного виртуального присутствия.



«Получил огромное удовольствие от концерта с оркестром под управлением Юрия Башмета. Не всегда дома включишь для просмотра классический концерт, а тут можно прийти всей семьей в зал с отличным звуком, посмотреть и послушать великих музыкантов», — поделился житель Костомукши Дмитрий Гляделов.



О развитии культуры говорил и президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в феврале 2023 года. Глава государства подчеркнул, что культура должна не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества, служить добру и гармонии. С учетом этого власти России будут и дальше поддерживать развитие культуры и искусства, всех форм творчества.



Благодаря виртуальному концертному залу ценители музыки в Костомукше также услышали концерт № 23 Моцарта для фортепиано с оркестром, реквием для солистов, хора и оркестра в исполнении государственной академической симфонической капеллы России, а также Бранденбургские концерты Баха в исполнении камерного ансамбля «Солисты Москвы».



В планах школы — провести еще несколько предновогодних показов.



«Особенно хочется показать балет П. И. Чайковского „Щелкунчик“. Балет сейчас изучают по программе в младших классах, хотелось бы объединить обучение детей и зародить в семьях традицию регулярно совместно посещать концерты, слушать и изучать мировые музыкальные шедевры. А как известно, именно „Щелкунчик“ в преддверии самого главного праздника — Нового года, дарит ощущение счастья, добра и любви», — отметила и. о. директора ДМШ им. Г. А. Вавилова Ирина Полуянцевич.



Сейчас в Карелии действует три виртуальных концертных зала: в Кеми, Костомукше и Сортавале. В 2024 году по нацпроекту аналогичные пространства оборудуют в детских школах искусств Лахденпохьи и Сегежи, библиотеках Суоярви и Питкяранты.



Учреждения закупят современную профессиональную технику, которая позволит жителям населенных пунктов, где нет своей филармонии, смотреть концерты в хорошем качестве, не выезжая за пределы города.