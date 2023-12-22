Реклама

Жилой комплекс «Флотилия» с потрясающими видами на Онежское озеро активно строится в Петрозаводске
Сегодня 16:19
Стало известно, куда по Петрозаводску промчалась вереница медицинских автомобилей
Сегодня 13:08
Один продукт в Карелии продолжает дорожать намного быстрее, чем яйца
Сегодня 10:27
Для работы на острове в Карелии ищут неприхотливого смотрителя
Сегодня 06:40
«Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», — Петрозаводск простился с погибшим бойцом
Сегодня 13:26

Открытый по президентскому нацпроекту виртуальный концертный зал в Костомукше набирает популярность

Новости. Культура
16:00, 22 Декабря 2023
фото: © правительство Карелии

Новости партнеров

Виртуальный концертный зал работает четвертый месяц в детской музыкальной школе им. Г. А. Вавилова.

Как сообщили в пресс-службе карельского правительства, 
задача национального проекта «Культура» — повышение доступности культурных благ и расширение возможностей участия в создании ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдельных населенных пунктов.

Виртуальный концертный зал работает в детской музыкальной школе им. Г. А. Вавилова четвертый месяц. Зрители смогли в режиме онлайн посетить концертный зал имени П. И. Чайковского, услышать «Второй фортепианный концерт» С. Рахманинова и оркестровую сюиту «Симфонические танцы» в исполнении российского национального молодежного симфонического оркестра. Благодаря современному цифровому оборудованию, достигается эффект полного виртуального присутствия.

«Получил огромное удовольствие от концерта с оркестром под управлением Юрия Башмета. Не всегда дома включишь для просмотра классический концерт, а тут можно прийти всей семьей в зал с отличным звуком, посмотреть и послушать великих музыкантов», — поделился житель Костомукши Дмитрий Гляделов.

О развитии культуры говорил и президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в феврале 2023 года. Глава государства подчеркнул, что культура должна не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества, служить добру и гармонии. С учетом этого власти России будут и дальше поддерживать развитие культуры и искусства, всех форм творчества.

Благодаря виртуальному концертному залу ценители музыки в Костомукше также услышали концерт № 23 Моцарта для фортепиано с оркестром, реквием для солистов, хора и оркестра в исполнении государственной академической симфонической капеллы России, а также Бранденбургские концерты Баха в исполнении камерного ансамбля «Солисты Москвы».

В планах школы — провести еще несколько предновогодних показов.

«Особенно хочется показать балет П. И. Чайковского „Щелкунчик“. Балет сейчас изучают по программе в младших классах, хотелось бы объединить обучение детей и зародить в семьях традицию регулярно совместно посещать концерты, слушать и изучать мировые музыкальные шедевры. А как известно, именно „Щелкунчик“ в преддверии самого главного праздника — Нового года, дарит ощущение счастья, добра и любви», — отметила и. о. директора ДМШ им. Г. А. Вавилова Ирина Полуянцевич.

Сейчас в Карелии действует три виртуальных концертных зала: в Кеми, Костомукше и Сортавале. В 2024 году по нацпроекту аналогичные пространства оборудуют в детских школах искусств Лахденпохьи и Сегежи, библиотеках Суоярви и Питкяранты.

Учреждения закупят современную профессиональную технику, которая позволит жителям населенных пунктов, где нет своей филармонии, смотреть концерты в хорошем качестве, не выезжая за пределы города.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.12.2023, 08:30
Карельскую деревню с необычным расположением домов признали одной из самых живописных в России
15.12.2023, 22:00
Метеоролог объяснил, почему пришедший в Россию циклон получил название «Ваня»
18.12.2023, 10:45
Молодой ученый из Карелии нашел способ уменьшить вред от форелевых хозяйств
16.12.2023, 00:10
Названы четыре признака пар, обреченных на расставание
17.12.2023, 19:30
На Земле бушует магнитная буря
17.12.2023, 09:45
Грузовики раскидало по трассе в Карелии в результате смертельной аварии

Чтиво

15.12.2023 14:36
Уроки выживания
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
Все мы помним из фильма «Властелин колец» встречу волшебника Гэндельфа и опасного противника в лице огненного демона Балгора в подземелье Мории.
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
архив чтиво

Медиа

И холод нипочем: в минувшие выходные в столице Карелии прошел масштабный фестиваль KareliaSkiFest
18.12.2023 15:43
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.