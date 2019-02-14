Отличный подарок – подарочная карта автошколы "Престиж"

В преддверии 23 февраля и 8 марта перед нами встает проблема приобретения достойного подарка для дорогих нам людей. Мы предлагаем для ее решения простое и элегантное решение.

Задумываясь о подарке родным и близким, помните про подарочную карту автошколы "Престиж"!

Подарочная Карта "Престижа" красива, элегантно упакована и, самое главное, дает человеку возможность осуществить свою мечту – научиться водить машину.

Фактически, вы делаете человеку подарок на всю жизнь. Каждый раз, садясь за руль автомобиля, он будет с благодарностью вспоминать того, кто помог ему освоить искусство вождения автомобиля.

Удобной особенностью подарочной карты "Престижа" является то, что она может иметь любой номинал, от 1000 руб. до полной стоимости обучения! Картой можно расплатиться за любую категорию.

В случае покупки подарочной карты автошколы "Престиж" на полную стоимость обучения (на любую категорию), она доставляется Вам на работу, домой или в иное указанное место совершенно бесплатно (в черте Петрозаводска).

Бесплатное (для одариваемого) обучение в автошколе – прекрасный подарок родным и близким к любому празднику!

Приобрести карты можно по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 18. Справки по тел. (8142) 27-45-45.

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