Пьяных водителей два дня будут ловить в Петрозаводске

В воскресенье и понедельник в карельской столице пройдет рейд «Контроль трезвости».

О массовых проверках водителей предупредили в Госавтоинспекции Петрозаводска.



Как отметили в дорожной полиции, за 10 месяцев в Петрозаводске произошло 12 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 3 человека погибли и 15 — получили травмы.



С целью предупреждения ДТП с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений правил дорожного движения 17 и 18 ноября в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

В Госавтоинспекции напомнили, что сотрудники ДПС применяют персональные видеорегистраторы.

Материалы аудио- и видеозаписей суд может использовать в качестве доказательств по делу об административном правонарушении.



Горожан просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную группу ГИБДД по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44.