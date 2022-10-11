Отложения изморози в Петрозаводске могут привести к проблемам

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила о сохранении отложений изморози.
ЕДДС расценивает это как «неблагоприятное гидрометеорологическое явление».
В сводке службы содержится предупреждение о том, что изморозь будет сохраняться в период с 29 ноября по 1 декабря.
Такое явление будет наблюдаться как в районах Карелии, так и в Петрозаводске.
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