Отложения изморози в Петрозаводске могут привести к проблемам

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила о сохранении отложений изморози.

ЕДДС расценивает это как «неблагоприятное гидрометеорологическое явление».

В сводке службы содержится предупреждение о том, что изморозь будет сохраняться в период с 29 ноября по 1 декабря.

Такое явление будет наблюдаться как в районах Карелии, так и в Петрозаводске.