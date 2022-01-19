Отмена техосмотра не спасет водителей от проверок автомобилей на дорогах

Несмотря на отмену обязательного техосмотра, у Госавтоинспекции остается право осмотреть автомобиль и отправить его на стационарный пункт, даже если для данной машины ТО не обязателен.

Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на разъяснения ГИБДД.

«Наличие действующей диагностической карты убережет автовладельцев от проверки технического состояния автомобиля на дороге инспектором. Но если водитель будет управлять автомобилем с техническими неисправностями, при которых запрещена эксплуатация, его все равно остановят и проверят», — объяснили в ГИБДД.

С 30 декабря 2021 года легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях не подлежат техническому осмотру. Вместе с тем, владельцы могут обращаться за проведением техосмотра по своему желанию.

Однако диагностическая карта потребуется при постановке на учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, или в случае изменения его конструкции.