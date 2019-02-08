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Новости. Экономика
13:00, 08 Февраля 2019

Отправляясь в дилерский центр BMW "Северная Бавария", держите крепче ребёнка за руку

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Ведь здесь поселился Чужой – настоящий железный монстр из известного фильма.

Если вы в ближайшее время планируете нанести визит в дилерский центр BMW "Северная Бавария" и собираетесь взять с собой ребенка, то рекомендуем держать его за руку... В "Северной Баварии" вас встретит не только приветливый менеджер, но и весьма недружелюбная скульптура Чужого, героя одноименного фильма.

Металлическая фигура выполнена в полный рост. У нее есть угрожающая морда с зубами, хвост… Но если побороть страх, подойти и присмотреться, то можно увидеть, что зубы и когти существа сделаны из свечей зажигания, крестец позвоночника — из корзины сцепления, а из бедер торчат поршни двигателя. Чужой – это арт-объект, созданный компанией BMW в поддержку оригинальных запасных частей и аксессуаров.

"Поддельные запчасти навсегда останутся чужими", - девиз компании BMW, направленный на борьбу с подделкой и контрафактом.

Если кто-то думает, что, установив поддельные детали, он будет в безопасности за рулем, он сильно ошибается. Поддельные запчасти, как правило, предлагаются по низкой цене, однако в дальнейшем эта экономия может дорого обойтись владельцу автомобиля.

"Чужие" тормозные колодки сэкономят несколько тысяч, но могут привести к самым трагичным последствиям - и для водителя, и для пассажиров. "Чужие" масляные фильтры и свечи зажигания могут привести к серьезным поломкам двигателя. Кроме того, сознательно используя поддельные запасные части, клиенты рискуют утратить право на гарантийное обслуживание.

Устрашающий монстр будет гостить в "Северной Баварии" всего пару недель, поэтому у вас осталось не так много времени на знакомство с ним. Дилерский центр запустил фотоконкурс среди своих посетителей: вы можете сделать фотографию с Чужим, разместить ее в соцсетях с хэштегами #ЧужойСредиНас и #ЧужойвПетрозаводске и поучаствовать в розыгрыше оригинального эксклюзивного самоката BMW.

Познакомьтесь с Чужим в официальном дилерском центре BMW "Северная Бавария" по адресу: Лесной пр., 55, стр. 1. Телефон 59 35 99.

Сайт: bmw-sbavaria.ru

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