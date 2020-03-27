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Отслеживать нарушителей карантина собираются по их мобильным телефонам

Новости. Общество
16:41, 01 Апреля 2020
фото: pixabay
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Минкомсвязи ведёт работу над созданием системы отслеживания нарушений карантина и изоляции, она будет работать на основе данных сотовых операторов.

Об этом сообщил RNS глава министерства Максут Шадаев.

"Создание системы происходит на основе данных операторов для отслеживания нарушений условий карантина и изоляции", – передала слова Шадаева пресс-служба министерства.

Как подчеркнул глава Минкомсвязи, ведомство запрашивает данные номеров и даты госпитализации, либо даты постановки на карантин.

Что будет в случае нарушения карантина, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2020-04-01 19:52:30
Бу-га-га. А ресурсы-то есть?
Неравнодушный
2020-04-01 19:34:51
Чипы надо вживлять, неизвлекаемые. Слишком уж велика опасность.
Чеслав
2020-04-01 18:03:46
Это всем предупреждение! Спасибо за инфу!
mobikk
2020-04-01 17:29:38
"Отключи телефон и нарушай спокойно" - девиз будущих нарушителей карантина.
Plant
2020-04-01 17:53:01
mobikk, просто дома оставить
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