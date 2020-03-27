Отслеживать нарушителей карантина собираются по их мобильным телефонам

Минкомсвязи ведёт работу над созданием системы отслеживания нарушений карантина и изоляции, она будет работать на основе данных сотовых операторов.

Об этом сообщил RNS глава министерства Максут Шадаев.

"Создание системы происходит на основе данных операторов для отслеживания нарушений условий карантина и изоляции", – передала слова Шадаева пресс-служба министерства. Как подчеркнул глава Минкомсвязи, ведомство запрашивает данные номеров и даты госпитализации, либо даты постановки на карантин. Что будет в случае нарушения карантина, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".