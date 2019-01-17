Отслужившим срочную службу россиянам запретят соцсети

Запрет коснется тех, кто имел доступ к секретным данным, пишет МК.

Россиянам, которые отслужили срочную службу в армии, могут запретить пользоваться соцсетями после увольнения. Срок запрета составит пять лет.

Издание уточняет, что соответствующие поправки были подготовлены министерством обороны и внесены в проект поправок в закон "О статусе военнослужащих".

Предполагается, что поправки нацелены на защиту гостайны, однако в издании отмечают, что контролировать соблюдение запрета практически невозможно, так как создание и пользование фейковыми страницами отследить не удастся.

В феврале 2018 года СМИ сообщали, что Минобороны решило запретить военнослужащим пользоваться смартфонами с фотокамерами и системами спутниковой навигации.

Позже в Генштабе составили список разрешенных гаджетов — в него попали простые кнопочные телефоны ценой до двух тысяч рублей.