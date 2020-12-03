Отсрочка от уплаты налогов для пострадавшего от эпидемии бизнеса продлена еще на 3 месяца

Правительство РФ продлило сроки уплаты налогов и сборов для организаций и индивидуальных предпринимателей, чей бизнес относится к отраслям, пострадавшим от последствий пандемии коронавируса.

Разъяснения к этому постановлению подготовила ИФНС России по Петрозаводску.

Постановление касается уплаты налогов и сборов (за исключением НДС, НПД, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовых платежей по налогам за март и I квартал 2020 года, а также уплаты страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за март 2020 года.

Изначально срок по этим платежам был перенесен на 6 месяцев. Новое постановление продлевает этот срок еще на 3 месяца.

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