Отвечающую за теплоснабжение половины Карелии компанию просят признать банкротом

Арбитражный суд Карелии принял решение по двум заявлениям о банкротстве государственной компании "Карелэнергоресурс", которая отвечает за теплоснабжение 9 районов республики.

С такими заявлениями в суд обратились ООО "Межмуниципальное предприятие "Коммунальщик" и ООО "Трейд Мастер". Как сообщалось ранее, размер финансовых требований этих компаний к "Карелэнергоресурсу" составил, соответственно, 2,2 млн и 664,9 тыс. рублей.

Арбитражный суд Карелии принял решение по двум заявлениям о банкротстве государственной компании "Карелэнергоресурс", которая отвечает за теплоснабжение 9 районов республики.

С такими заявлениями в суд обратились ООО "Межмуниципальное предприятие "Коммунальщик" и ООО "Трейд Мастер". Как сообщалось ранее, размер финансовых требований этих компаний к "Карелэнергоресурсу" составил, соответственно, 2,2 млн и 664,9 тыс. рублей.

Какое решение принял суд, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".