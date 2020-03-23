Озера Карелии попали в топ-10 лучших озер России

Онежское и Ладожское озера вошли в рейтинг самых лучших и красивых озер России для отдыха.

Ко Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается 22 марта, портал ТурСтат составил рейтинг самых лучших озер России.

В тройку лидеров, самых посещаемых озер, вошли озеро Байкал в Иркутской области и Бурятии, Ладожское озеро в Ленинградской области и Карелии, Селигер в Тверской области.

Также в топ-10 попали Большое Яровое в Алтайском крае, Онежское озеро в Карелии, Ленинградской и Вологодской областях, Банное (Якты-Куль) в Башкирии, озеро Чаны в Новосибирской области, Ильмень в Новгородской области, Белое озеро в Вологодской области и Псковско-Чудское озеро в Псковской области.

Ранее стали известны самые популярные города Карелии для отдыха на майские у туристов с детьми.