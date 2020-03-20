Стали известны самые популярные города Карелии для отдыха на майские у туристов с детьми

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил четверку городов Карелии, популярных для отдыха с детьми в мае 2020.

Лахденпохья, Медвежьегорск, Сортавала и Петрозаводск составили топ-4 городов, где туристы хотят провести майские праздники.

По данным Tvil.ru, туристы с детьми бронируют путешествия в Карелию на период от 2 до 5 ночей и потратят на аренду жилья от 2 до 11,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть с детьми в мае в Петрозаводске, дороже — в Медвежьегорске.

Так, в Лахденпохье 3,5 ночи обойдутся в 6000 рублей. В Медвежьегорск туристы платят 11800 рублей за 5 ночей. В Сортавале за две ночи отдают 5000 рублей. В Петрозаводске семьи платят за две ночи 2000 рублей.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами с детьми в период с 1 по 31 мая 2020 года.

Напомним, музей-заповедник "Кижи" в Карелии закрыли для туристов из-за коронавируса.