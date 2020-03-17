Музей-заповедник "Кижи" в Карелии закрыли для туристов из-за коронавируса

Музей-заповедник "Кижи" на неопределенный срок приостанавливает допуск посетителей на остров Кижи из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Федеральное учреждение культуры сообщило 18 марта о прекращении работы с посетителями.

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и во исполнение приказа Министерства культуры Российской Федерации от 17 марта 2020 года №363 музей-заповедник «Кижи» на неопределенный срок приостанавливает допуск посетителей на остров Кижи, в выставочные залы музея в Петрозаводске, а также в научную библиотеку, архив и музейный магазин", - сообщается на сайте на сайте музея-заповедника.

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