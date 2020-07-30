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Озеро Суоярви в Карелии исследовали на наличие бактерий

Новости. Общество
12:22, 31 Июля 2020
фото: © Александр Погожев/ТАСС
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Сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по Карелии проверили водоемы Суоярвского района.

В Суоярвском районе пробы воды и почвы в июле были отобраны из мест отдыха у озера Суоярви на улице Набережной и переулке Ржевском, сообщили в управлении.

По результатам проведенного мониторинга установлено, что из четырех проб воды и почвы не соответствуют требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям: одна проба воды и одна проба почвы на улице Набережная; по санитарно-химическим показателям – еще одна проба воды.

Ранее в водоемах Карелии обнаружили опасные микроорганизмы.

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