Озеро Суоярви в Карелии исследовали на наличие бактерий

Сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по Карелии проверили водоемы Суоярвского района.

В Суоярвском районе пробы воды и почвы в июле были отобраны из мест отдыха у озера Суоярви на улице Набережной и переулке Ржевском, сообщили в управлении.



По результатам проведенного мониторинга установлено, что из четырех проб воды и почвы не соответствуют требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям: одна проба воды и одна проба почвы на улице Набережная; по санитарно-химическим показателям – еще одна проба воды.

Ранее в водоемах Карелии обнаружили опасные микроорганизмы.