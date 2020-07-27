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В водоемах Карелии обнаружили опасные микроорганизмы

Новости. Общество
06:40, 28 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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Эксперты проверили водоемы в Лахденпохском и Сортавальском районах, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

В июне осуществлялся контроль за качеством воды и почвы в местах массового отдыха населения Лахденпохского района на озере Пайк-Ярви и в заливе Ладожского озера в поселке Куркиеки.

Установлено, что все пробы соответствуют требованиям по микробиологическим показателям. Но в двух водоемах обнаружили несоответствие гигиеническим нормативам – переизбыток железа.

Также наличие бактерий проверили в заливе Ляппяярви Ладожского озера в Сортавале около школы гребли и в почве, отобранной на детской площадке у МЦ "Сердоболь".

Выяснилось, что в заливе вода не соответствует требованиям законодательства по микробиологическим показателям – наличие колиформных бактерий.

Ранее сообщалось, что в популярных среди петрозаводчан местах купания нашли опасные бактерии. В 2020 году, как и в предыдущие годы, пляжи на территории Петрозаводска утверждены не были.

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