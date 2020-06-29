В популярных среди петрозаводчан местах купания нашли опасные бактерии

Эксперты взяли пробы воды водоемов в местах массового отдыха жителей Петрозаводска.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии, были взяты пробы из Онежского озера на ул. Московской и в местечке Пески, из Лососинки на наб. Гюллинга.

Установлено, что все пробы воды не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям. В водоемах обнаружили переизбыток общих и термотолерантных колиформных бактерий, колифагов.

Ранее в Роспотребнадзоре Карелии назвали опасные для купания места.