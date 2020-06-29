В популярных среди петрозаводчан местах купания нашли опасные бактерии

Эксперты взяли пробы воды водоемов в местах массового отдыха жителей Петрозаводска.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии, были взяты пробы из Онежского озера на ул. Московской и в местечке Пески, из Лососинки на наб. Гюллинга.
Установлено, что все пробы воды не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям. В водоемах обнаружили переизбыток общих и термотолерантных колиформных бактерий, колифагов.
Ранее в Роспотребнадзоре Карелии назвали опасные для купания места.
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