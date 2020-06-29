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В популярных среди петрозаводчан местах купания нашли опасные бактерии

Новости. Общество
14:48, 30 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Эксперты взяли пробы воды водоемов в местах массового отдыха жителей Петрозаводска.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии, были взяты пробы из Онежского озера на ул. Московской и в местечке Пески, из Лососинки на наб. Гюллинга.

Установлено, что все пробы воды не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям. В водоемах обнаружили  переизбыток общих и термотолерантных колиформных бактерий, колифагов.

Ранее в Роспотребнадзоре Карелии назвали опасные для купания места.

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Комментарии

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новый
2020-06-30 14:52:00
Так людишки сами туда их и принесли. И еще псин своих блохастых там подмывают.
Гость
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