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В Роспотребнадзоре Карелии назвали опасные для купания места

Новости. Общество
10:47, 22 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Эксперты взяли пробы воды водоемов и почвы в местах массового отдыха жителей Карелии в июне 2020 года.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии, было отобрано семь проб воды и пять проб почвы: Онежское озеро (Петрозаводск, ул. Московская), Лососинка (наб. Гюллинга), Каменный карьер, Онежское озеро (Сайнаволок), оз. Лососинное (Прионежский р-он), "Большой пляж" (Эссойла), в месте отдыха у воды пгт Пряжа по ул. Советская, 5.

Установлено, что три пробы воды не соответствует нормативам по микробиологическим показателям: на ул. Московской – по величине общих и термотолерантных колиформных бактерий, в Каменном карьере – по величине термотолерантных колиформных бактерий, в р. Лососинка – по величине общих и термотолерантных колиформных бактерий, колифагов.

Одна проба почвы в месте отдыха у воды по ул. Советская д. 5, пгт Пряжа также не соответствует нормам.

Напомним,  9-летняя девочка 15 июня утонула в Лососинке.

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