Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери

Сегодня днем 9-летняя девочка утонула в Лососинке.

Трагедия произошла недалеко от моста Кукковка-Древлянка, в месте отдыха у пешеходного мостика.

Как сообщили очевидцы портала "Петрозаводск говорит", на берегу было много народа и много купающихся. Девятилетняя девочек, отдыхавшая с матерью, также плавала, но в какой-то момент захлебнулась. По словам очевидцев, из воды ее не удалось извлечь сразу же. Скорая приехала через 10 минут.

Врачи скорой помощи пытались реанимировать ее более получаса, но спасти жизнь девочке не удалось.

Сообщение о смерти ребенка подтвердили в МВД Карелии.

Подробности выясняются. На месте работают следователи.