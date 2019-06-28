Озеро в Костомукше проверили на наличие бактерий и паразитов

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Сотрудники Роспотребнадзора Карелии проверили озеро Контокки, сообщили в ведомстве.
Проба воды оз. Контокки, а также почвы были отобраны в месте отдыха в районе нижнего кольца по ул. Мира по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям.
По результатам проведенного мониторинга установлено, что все пробы воды и почвы соответствуют требованиям гигиенических нормативов.
В 2019 году, как и в предыдущие годы, пляжи на территории Костомукшского городского округа утверждены не были.
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