Озеро в Костомукше проверили на наличие бактерий и паразитов

Сотрудники Роспотребнадзора Карелии проверили озеро Контокки, сообщили в ведомстве.

Проба воды оз. Контокки, а также почвы были отобраны в месте отдыха в районе нижнего кольца по ул. Мира по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям.

По результатам проведенного мониторинга установлено, что все пробы воды и почвы соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

В 2019 году, как и в предыдущие годы, пляжи на территории Костомукшского городского округа утверждены не были.