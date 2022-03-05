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Оzon продолжает обслуживать жителей Карелии

Новости. Общество
14:35, 07 Марта 2022
фото: Ozon Group

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Главным приоритетом компании остается всесторонняя поддержка покупателей, продавцов и бизнес-партнеров.

Компания Оzon продолжает работать в России. Клиенты могут совершать покупки в прежнем режиме.

— Вся инфраструктура, сервисы и IT-системы Ozon продолжают стабильно работать. Главным приоритетом компании остается всесторонняя поддержка покупателей, продавцов и бизнес-партнеров, — говорится на сайте компании.

В компании уточнили, что спрос на некоторые товары повышен, но у площадки есть запасы на центральных и региональных складах. Ozon также мониторит цены на площадке и пресекает необоснованные повышения цен на социально значимые товары.

— Мы продолжаем переговоры с крупными производителями и дистрибуторами о дополнительных поставках, — говорится в пресс-релизе компании.

Транзакции на платформе происходят без каких-либо сбоев.

— Мы продолжаем обрабатывать платежи клиентов и регулярно выплачивать вознаграждение нашим продавцам и партнерам. Клиенты по-прежнему могут оплачивать заказы картами Visa/Mastercard, выпущенными российскими банками. Также есть карты МИР и другие платежные инструменты, — сообщает компания.

На сегодняшний день на Ozon продают свои товары более 100 тысяч предпринимателей. Логистическая инфраструктура компании состоит из 10 крупных складских комплексов и порядка 100 сортировочных центров, которые принимают товары от продавцов и поставщиков по всей России. Для перевозок внутри страны Ozon использует наземный транспорт, который сейчас работает без перебоев как внутри регионов, так и на дальних расстояниях. Сеть брендированных пунктов выдачи заказов и постаматов Ozon насчитывает больше 19 тысяч точек во всех регионах страны, есть также партнерские пункты.

Добавим, Ozon отменил плату за размещение на своих складах до 30 июня наиболее востребованных товаров — это товары повседневного спроса, товары для детей и животных, электроника, товары для сада и огорода и другие. Поставки принимаются в любом количестве.

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