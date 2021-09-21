Пальто и шляпу основателя Карелии выставят в музее как экспонаты

В Национальном музее 4 октября состоится пресс-показ мемориальной коллекции, посвященной 140-летию со дня его рождения одного из основателей Карелии Отто Куусинена.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

На пресс-показе будут представлены личные вещи «красного финна», которые в музей передала его последняя жена Марина Георгиевна.

В коллекцию входят, в том числе, предметы гардероба Куусинена – пальто, шляпа, костюм, перчатки, лыжные ботинки и лыжи.

На пресс-показе будут представлены фотографии Куусинена из фондов музея разного периода: на торжественных заседаниях и с первыми лицами республики в 1948 году, на заседании Президиума Верховного Совета КФССР, встреча с руководством Карелии на железнодорожном вокзале в 60-е годы и т.д.

Отто Вильгельмович Куусинен — советский государственный, политический и партийный деятель, писатель, теоретик марксизма, Герой Социалистического Труда, академик Академии наук СССР, первый и последний председатель Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР в 1940–1956 годах.