Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49

Пальто и шляпу основателя Карелии выставят в музее как экспонаты

Новости. Общество
09:51, 01 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

В Национальном музее 4 октября состоится пресс-показ мемориальной коллекции, посвященной 140-летию со дня его рождения одного из основателей Карелии Отто Куусинена.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

На пресс-показе будут представлены личные вещи «красного финна», которые в музей передала его последняя жена Марина Георгиевна.

В коллекцию входят, в том числе, предметы гардероба Куусинена – пальто, шляпа, костюм, перчатки, лыжные ботинки и лыжи.

На пресс-показе будут представлены фотографии Куусинена из фондов музея разного периода: на торжественных заседаниях и с первыми лицами республики в 1948 году, на заседании Президиума Верховного Совета КФССР, встреча с руководством Карелии на железнодорожном вокзале в 60-е годы  и т.д.

Отто Вильгельмович Куусинен — советский государственный, политический и партийный деятель, писатель, теоретик марксизма, Герой Социалистического Труда, академик Академии наук СССР, первый и последний председатель Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР в 1940–1956 годах.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Seven Gates
2021-10-01 10:15:30
Что за глупость - Карелия была уже около тысячи лет назад, во времена Новгородской руси. Куусинен мог быть только причастен к созданию республики в составе Союза.
Off
2021-10-01 10:05:48
Какой он , к чертям , основатель Карелии ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.09.2021, 10:54
Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске
27.09.2021, 15:58
В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики
24.09.2021, 17:10
В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
30.09.2021, 18:22
В центре Петрозаводска очевидцы вытащили потерявшего управление водителя из автомобиля (ВИДЕО)
24.09.2021, 13:12
Выборы в Карелии: главные цифры и политические итоги

Чтиво

30.09.2021 15:27
Без политики
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 2
Сельские активисты из Ведлозера выпускают газету для жителей старинных карельских деревень.
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
Счастливая семерка карельской здравницы «Кивач»
28.09.2021 10:22
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»