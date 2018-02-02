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Новости. Политика
18:00, 02 Февраля 2018
фото: РИА Новости/Антон Денисов

Памфилова сделала Пескову замечание за агитацию в пользу Путина

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Глава ЦИК Элла Памфилова сделала пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову замечание за агитационное высказывание в пользу Владимира Путина, кандидата на предстоящих выборах.

Об этом пишет РБК.

"Я сейчас от имени ЦИК сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем подобных высказываний", — сказала Памфилова в пятницу на заседании ЦИК.

По словам Памфиловой, речь идет о сделанном 29 января высказывании Пескова о Путине, в котором были "очевидные признаки агитации".

По информации издания, 29 января Дмитрий Песков, комментируя прошедшие накануне акции сторонников оппозиционера Алексея Навального, заявил, что Путин "является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, с которым вряд ли кто-то может серьезно конкурировать".

По закону лица, не являющиеся кандидатами и замещающие госдолжности в период избирательной кампании, не вправе использовать преимущества своего должностного положения в целях избрания кандидата, в том числе предвыборную агитацию при исполнении должностных обязанностей.

В ответ на замечание Памфиловой Песков пообещал быть более аккуратным в своих высказываниях на время избирательной кампании, отмечает РИА Новости.

"Сейчас действительно идет электоральный период, избирательная кампания, поэтому здесь, наверное, неважно, что считаю я, здесь важно, как это воспринимает ЦИК (Центральная избирательная комиссия – ред.), которая является ведущим органом по организации президентских выборов. Я поэтому принимаю это к сведению. Я приношу свои извинения за высказывания, которые могли трактоваться как агитационные", — отметил пресс-секретарь Путина.

По состоянию на 2 февраля в предвыборной гонке осталось восемь кандидатов. Помимо кандидатов от КПРФ и ЛДПР Павла Грудинина и Владимира Жириновского, подписи для регистрации кандидатом на президентских выборах сдали Владимир Путин (идет как самовыдвиженец), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Сергей Бабурин (выдвинут "Российским общенародным союзом"), Борис Титов (Партия роста) и Ксения Собчак (ее поддерживает партия "Гражданская инициатива"). Выборы состоятся 18 марта.

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