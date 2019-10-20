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Новости. Общество
12:37, 20 Октября 2019
фото: https://pixabay.com

Памяти жертв политических репрессий установили крест на Белом море в Карелии

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Поклонный крест установлен на Беломорско-Балтийском канале в память о жертвах политических репрессий.

Как сообщается в паблике "Беломорск", 5 октября на берегу Беломорско-Балтийского канала рядом с 13 шлюзом установлен "Поклонный крест памяти 26-ти убиенных мучеников в годы лихолетья в 30-е годы прошлого века".

По информации паблика, его освящение планируется 30 октября в День памяти жертв политических репрессий.

"Из книги "Поминальные списки Карелии, 1937–1938" Юрия Дмитриева известно о расстрелянных и погребенных 30 сентября 1937 года на Нижневыгжском ОЛП где-то вблизи от нашего поселка. Святые новомученики и исповедники, несомненно, наши небесные покровители и места их погребения — это наша святыня. Долг нашей совести восстановить историческую справедливость и отдать должную честь", - написали авторы сообщения.

Всех желающих приглашают принять участие в освящении Креста и в дальнейшем проектировании и сооружении мемориального комплекса памяти 30 октября в 12.00.

В этот же день состоится автопробег от храма Пресвятой Троицы до Поклонного Креста, а в Летнереченской сельской библиотеке будет обзор книги Н. Ларкиной "Театр расстрелянный".


источник фото https://vk.com/belomorsk_new

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Демьян Михалёв-Овсеенко
2019-10-20 14:51:41
Еще великий реформатор П.А.Столыпин говорил:
"Умейте отличать кровь на руках врача от крови на руках палача" - это о «Закон о военно-полевых судах». Который в губерниях, переведённых на военное положение или положение чрезвычайной охраны, временно вводил особые суды из офицеров. Предание суду происходило в течение суток после совершения преступления. Разбор дела мог длиться не более 2 суток, приговор приводился в исполнение в 24 часа.

кир
2019-10-20 14:26:10
Не надо белый и пушистый народ отделять от исторического процесса, который этот народ и вершил. Уму непостижимо. С помощью либерастов и бездельников конца 19 века, которые так и не пошли учить крестьянских детей, чтобы те лучше стали, а только болтали об этом даже в пьесах, они совершили государственный переворот на немецкие деньги в семнадцатом году. Чего не льют современные либерасты слёзы о Н.Крашенинникове, государственнике, на которого покушение сделал двадцатилетний пацан в Петрозаводске? Улица имени этого террориста есть в городе. И все поклоняются ей. Крашенинникова в Пятигоргске в 1918 большевики схватили в заложники и затем казнили. Положительного человека, служившего своей родине. Много людей тогда полегло. Потом стали делать разборки между собой эти революционеры.
Теперь либерасты ставят поклонные кресты и поклоняются самим себе. Так выходит.
Leopol'd
2019-10-20 13:24:45
Да как же так?! Какие жертвы?!
Это же неизбежные издержки при деятельности великого Сталина, для великого прорыва экономики СССР!
новый
2019-10-20 12:51:49
Лишь бы повод полиберастить. Чем ближе приговор ночному фотографу, тем активней госдеповские грантоеды из мемориала.
Гость
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