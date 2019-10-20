Памяти жертв политических репрессий установили крест на Белом море в Карелии

Поклонный крест установлен на Беломорско-Балтийском канале в память о жертвах политических репрессий.

Как сообщается в паблике "Беломорск", 5 октября на берегу Беломорско-Балтийского канала рядом с 13 шлюзом установлен "Поклонный крест памяти 26-ти убиенных мучеников в годы лихолетья в 30-е годы прошлого века".

По информации паблика, его освящение планируется 30 октября в День памяти жертв политических репрессий.

"Из книги "Поминальные списки Карелии, 1937–1938" Юрия Дмитриева известно о расстрелянных и погребенных 30 сентября 1937 года на Нижневыгжском ОЛП где-то вблизи от нашего поселка. Святые новомученики и исповедники, несомненно, наши небесные покровители и места их погребения — это наша святыня. Долг нашей совести восстановить историческую справедливость и отдать должную честь", - написали авторы сообщения.

Всех желающих приглашают принять участие в освящении Креста и в дальнейшем проектировании и сооружении мемориального комплекса памяти 30 октября в 12.00.

В этот же день состоится автопробег от храма Пресвятой Троицы до Поклонного Креста, а в Летнереченской сельской библиотеке будет обзор книги Н. Ларкиной "Театр расстрелянный".



источник фото https://vk.com/belomorsk_new