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Памятник архитектуры Петрозаводска XIX века собираются включить в план приватизации

Новости. Общество
10:55, 08 Июля 2022
фото: Управление по охране объектов культурного наследия РК

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Министерство имущественный отношений Карелии хочет включить старинное здание, объект культурного наследия, расположенное в Петрозаводске, в план приватизации.

Об этом сообщила руководитель министерства Янина Свидская на сегодняшнем заседании парламентского комитета при обсуждении списка объектов, которые планируется приватизировать в 2022 году.

В список предлагается включить деревянный дом XIX века по адресу Малая Слободская, 12, где сейчас располагается Дом ремесел Центра национальных культур и народного творчества.

«Мы включаем в прогнозный план приватизации, чтобы впоследствии рассмотреть вариант включения в уставной капитал Корпорации развития для того, чтобы там был организован Дом ремесел. Соответственно, вся эта структура сохранится. Объект культурного наследия продолжит финансироваться уже за счет средства Корпорации развития для его поддержания и восстановления», - пояснила Свидская.

Депутаты поддержали проект закона.

По данным Управления по охране объектов культурного наследия, этот памятник архитектуры принадлежал до 1917 года купцу Лебедеву. В 1991 году дом был перевезен в кварталы исторической застройки Петрозаводска.

«Дом Лебедева является образцом деревянной застройки старого Петрозаводска конца XIX века, интересен своим градостроительным значением в качестве углового здания на перекрестке улиц и сочетанием функций жилого дома и торговой лавки», - говорится на официальном сайте Управления.

 

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