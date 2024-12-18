Прокуратура обнаружила незаконную приватизацию двух земельных участков в Прионежском районе

Природоохранный прокурор потребовал признать приватизацию земельных участков незаконной и обязать последнего собственника освободить их территорию от построек.

Карельская природоохранная прокуратура выявила в ходе проверки незаконную приватизацию двух земельных участков в деревне Бесовец Прионежского района. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Проверку организовали после публикаций в СМИ и сети «Интернет». Незаконно приватизированные участки площадью три тысячи квадратных метров предназначались под объекты недвижимости, которые существовали непродолжительное время только на бумаге. Затем площадь нелегально увеличили до 3,9 тысяч квадратных метров и поделили на пять самостоятельных участков.

Специалисты надзорного органа выяснили, что эти территории сформированы в границах береговой линии водного объекта. А на одном из участков расположена протока реки Шуя, что противоречит требованиям законодательства. Водные объекты находятся в исключительной собственности государства.

Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление и потребовал признать приватизацию земельных участков незаконной и обязать последнего собственника освободить их территорию от построек. Исковое заявление находится на рассмотрении.