Памятную доску героям-пожарным установят в их части на севере Карелии

Доска с именами двух погибших при исполнении служенного долга пожарных будет размещена в пожарной части Беломорска, где они работали.

Государственный комитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения откроет мемориальную доску Ивану Семеновичу Скалину и Николаю Степановичу Леттиеву. Они погибли 16 декабря 1969 года при ликвидации возгорания на Беломорском хлебокомбинате.

В Госкомите рассказали, что во время пожара Скалина и Леттиева при помощи подъемника отправили на верхний этаж здания. Проникнув через окно в помещение хлебокомбината, они оказались в условиях полной темноты и плотной задымленности. Продвигаясь со стволом вперед в поисках очага возгорания, Скалин оступился и упал в проем лифтовой шахты, которая по трагической случайности оказалась без какого-либо ограждения. Державший рукав Леттиев упал следом за Скалиным. Начальник караула Беломорской противопожарной части Иван Скалин скончался на месте. Пожарный противопожарной части по охране Беломорского лесопильно-деревообрабатывающего комбината Николай Леттиев умер спустя сутки в больнице. Документы и фотографии героев были найдены при реконструкции 61-й пожарной части.

В настоящее время имена 7 сотрудников пожарной охраны, погибших при исполнении служебного долга, занесены в Книгу памяти Главного управления МЧС России по Карелии. Ежегодно 18 апреля, в День профессионального праздника карельских огнеборцев, пожарные со всего региона отдают дань памяти героям: Артамонову Георгию Васильевичу, Алёхову Ивану Степановичу, Гусеву Василию Михайловичу, Семёнову Юрию Анатольевичу, Полевому Максиму Викторовичу, Скалину Ивану Семеновичу и Леттиеву Николаю Степановичу.

К этому празднику Госкомитет планирует приурочить и открытие памятной доски с именами двух беломорских героев, сообщили в правительстве Карелии.

Ранее памятную доску установили на доме погибшего в Чечне десантника из Карелии.