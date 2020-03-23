890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Младший брат Википедии
Сегодня 14:47
Ремонтировавшие дороги в Петрозаводске дорожники обманули мэрию, подменив керны 19
Сегодня 09:47
Коронавирус в Карелии: ответы на самые острые вопросы
23.03.2020 22:29
Водителя лесовоза в Карелии оштрафовали за нарушения ПДД 1
Сегодня 07:15

Памятную доску героям-пожарным установят в их части на севере Карелии

Новости. Общество
18:20, 24 Марта 2020
фото: © Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения
Загрузка...

Доска с именами двух погибших при исполнении служенного долга пожарных будет размещена в пожарной части Беломорска, где они работали.

Государственный комитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения откроет мемориальную доску Ивану Семеновичу Скалину и Николаю Степановичу Леттиеву.  Они погибли 16 декабря 1969 года при ликвидации возгорания на Беломорском хлебокомбинате.

В Госкомите рассказали, что во время пожара Скалина и Леттиева при помощи подъемника отправили на верхний этаж здания. Проникнув через окно в помещение хлебокомбината, они оказались в условиях полной темноты и плотной задымленности. Продвигаясь со стволом вперед в поисках очага возгорания, Скалин оступился и упал в проем лифтовой шахты, которая по трагической случайности оказалась без какого-либо ограждения. Державший рукав Леттиев упал следом за Скалиным. Начальник караула Беломорской противопожарной части Иван Скалин скончался на месте. Пожарный противопожарной части по охране Беломорского лесопильно-деревообрабатывающего комбината Николай Леттиев умер спустя сутки в больнице. Документы и фотографии героев были найдены при реконструкции 61-й пожарной части.

В настоящее время имена 7 сотрудников пожарной охраны, погибших при исполнении служебного долга, занесены в Книгу памяти Главного управления МЧС России по Карелии. Ежегодно 18 апреля, в День профессионального праздника карельских огнеборцев, пожарные со всего региона отдают дань памяти героям: Артамонову Георгию Васильевичу, Алёхову Ивану Степановичу, Гусеву Василию Михайловичу, Семёнову Юрию Анатольевичу, Полевому Максиму Викторовичу, Скалину Ивану Семеновичу и Леттиеву Николаю Степановичу.

К этому празднику Госкомитет планирует приурочить и открытие памятной доски с именами двух беломорских героев, сообщили в правительстве Карелии.

Ранее памятную доску установили на доме погибшего в Чечне десантника из Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2020, 08:59
Началось повышение ставок по ипотечным кредитам из-за обвала рубля
22.03.2020, 14:05
Правительство России склоняется к введению в стране жесткого карантина?
19.03.2020, 13:14
Задержан зампредседателя городского совета Петрозаводска (СРОЧНО)
20.03.2020, 18:26
В Карелии выявлен первый условно больной коронавирусом
18.03.2020, 06:40
Финляндия закрывает границу с четверга
18.03.2020, 14:59
Убийство произошло в центре Петрозаводска (СРОЧНО)

Аналитика

Сегодня 12:25
Обществоведение
"У нас будет исключительно карельский сценарий развития эпидемии"
Заслуженный врач Карелии Александр Гаврилов считает, что карантинные меры позволят республике отсрочить подъем коронавирусной инфекции до осени.
Коронавирус в Карелии: ответы на самые острые вопросы
23.03.2020 22:29
"Нам оставят мертвый водоем" 1
20.03.2020 13:53
"Вытащил ножик и ударил Михаила" 2
19.03.2020 14:15
"Карелы не хотят участвовать в политике" 5
16.03.2020 16:00
Вся аналитика

Чтиво

17.03.2020 14:18
Без политики
Разрушенному памятнику Якову Степанову ищут новое место 10
Защитники парка "Каменный бор" в Петрозаводске требуют восстановить кенотаф бойца истребительного батальона на месте его гибели.
В Карелии стартовал интернет-портал для бизнеса с картой свободных энергетических мощностей
17.03.2020 09:00
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
16.03.2020 14:20
архив чтиво

Медиа

Какие меры принимаются в ТРЦ "Лотос-Плаза" для защиты от коронавируса
21.03.2020 10:03
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»