Памятную доску установили на доме погибшего в Чечне десантника из Карелии

В поселке Рауталахти Питкярантского района появилась памятная доска на доме, где жил герой из 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии Денис Тимашов.

В минувший вторник родственники и соседи, военнослужащие и ветераны приняли участие в открытии мемориальной доски, установленной в память о погибшем в Чечне Денисе Тимашове.

"В 2020 году исполняется 20 лет подвига десантников 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, погибших на территории Чеченской Республики во время контртеррористической операции. В списке военнослужащих 6 роты значится имя нашего земляка Тимашова Дениса Владимировича", - пишет на своей странице в "ВКонтакте" министр образования Карелии Роман Голубев.

Памятная доска в поселке Рауталахти была открыта на средства, собранные обществом ветеранов ВДВ Сортавалы.

В день 90-летия ВДВ, 2 августа, планируется открытие бюста Дениса Тимашова на улице, носящей его имя в Петрозаводске, рассказал министр образования Карелии.

Напомним, что 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье у населенного пункта Улус-Керт при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики в бою погибли 84 десантника 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии.