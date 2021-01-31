Пандемия оживила идею введения в России четырехдневной рабочей недели

"Пандемия внесла свои краски в эту историю. Понятно, что значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся", — сказал Медведев в интервью российским СМИ.