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Пандемия оживила идею введения в России четырехдневной рабочей недели

Новости. Общество
16:11, 01 Февраля 2021
фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что необходимо вернуться к обсуждению четырехдневной рабочей недели.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. 

"Пандемия внесла свои краски в эту историю. Понятно, что значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся", — сказал Медведев в интервью российским СМИ.

По его словам, эта идея ценна сама по себе.

Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2021-02-01 18:35:23
Хе Хе Этот человек имеет талант говорить глупости и постоянно попадать в смешные истории , созданные им же .
бюджет
2021-02-01 18:01:43
А по зарплате чего краски не внес?
ПлачУ и ПлАчу
2021-02-01 18:24:00
бюджет, зарплату - по результатам, а не по просиженным часам, когда еще времени куча на комментирование всякой ерунды остается.
zanoza
2021-02-01 16:22:55
Любит же Медведев бредовые идеи,однако.
ПлачУ и ПлАчу
2021-02-01 18:22:57
zanoza, Молодец Медведев!
А вы хоть 24/7 работайте, толку никакого.
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