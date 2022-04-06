Пандемия в Карелии идет на спад, но смерти не прекращаются

В Карелии за сутки зарегистрировано еще две смерти больных коронавирусом.

Об этом говорят данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1487 человек.

Вместе с тем, заболеваемость идет на спад - за сутки выявлено 98 инфицированных. Это меньше, чем днем ранее. Такая тенденция наблюдается всю неделю.

В ковидных стационарах получают лечение 312 пациентов, из них 32 человека находится в тяжёлом состоянии.