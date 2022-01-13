ПАО «ТГК-1» открывает ледовый корт в Губернаторском парке Петрозаводска

В столице Карелии открывается ледовая площадка в Губернаторском парке.

16 января в 14.00 состоится торжественное открытие ледовой площадки в Губернаторском парке — самой большой в Петрозаводске. Об этом информирует ПАО «ТГК-1».

Каток организован при поддержке энергетиков ПАО «ТГК-1» и КРОМО «Молодежные инициативы». Несмотря на обильные снегопады и непостоянную температуру воздуха, удалось нарастить нужную ледовую подушку и создать качественное ровное покрытие. Творческая команда Карельского центра развития добровольчества по традиции организует воскресную арт-площадку с интерактивными развлечениями, фестивалями, полезными мастер-классами, соревнованиями по дворовому хоккею.

«Это восьмой год работы ледового корта и седьмой год работы арт-площадки. Прошлой зимой из-за пандемийных ограничений ледовый корт не работал. В этом году мы получили огромное количество просьб от любителей активного отдыха залить лед, что еще раз подтвердило, насколько ледовый корт и воскресные арт-встречи любимы жителями Петрозаводска. Поэтому с 16 января спортивное и культурное пространство ледового корта будет торжественно открыто и продолжит свою работу до окончания зимы», — рассказал директор филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» Александр Собакин.

На торжественном открытии ледового корта в Губернаторском парке гостей ждут показательные выступления фигуристов с одиночной и синхронной программами, выступления танцевального коллектива Timez, флешмобы от команды волонтеров, мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц, а также работа «Доброго кафе» и фотозоны.

Каждое воскресенье с 14:00 до 16:00 на ледовом корте будет работать арт-площадка и фотозона. С 23 января по воскресеньям также развернется веревочный городок для скаутских испытаний «Первопроходец» от Карельской РДОО «Скауты Карелии» для родителей с детьми от 5 лет.