В Петрозаводске на стадионе «Вега» на Московской улице начали заливать каток

В карельской столице продолжают готовить ледовые площадки.

Большую часть предстоящей недели погода в Петрозаводске вновь будет неустойчивой, сообщила в личном профиле глава города Инна Колыхматова. Однако, по ее словам, для жителей продолжают готовить ледовые площадки.

На стадионе «Вега» на Московской улице провели первую заливку водой, у школы № 35 — третью. Осталось убрать неровности горячей водой. В парке Губернаторский Сад тоже сделали третью заливку. Скоро украсим площадку баннерами и подсветкой. А пока ждем, когда карельская погода «нагуляется» — написала градоначальница.

«Несмотря на то, что на катке „Победа“ еще ведутся работы, вы уже можете пригласить свою вторую половину на свидание», — добавила Инна Колыхматова.