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"ТГК-1" спишет пени потребителям в Карелии при оплате долга за тепловую энергию

Новости. Общество
09:44, 28 Октября 2020
фото: © "ТГК-1"
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С 1 по 30 ноября Управление по сбыту тепловой энергии ПАО "ТГК-1" в Карелии предлагает своим потребителям в Петрозаводске, Пряжинском и Прионежском районах списать накопившиеся до апреля 2020 года пени при единовременной оплате долга за горячую воду и отопление.

В этом случае в квитанции за декабрь 2020 года в графе "Пени" отразится сумма перерасчета. 

– В условиях коронавирусных ограничений мы идем навстречу потребителям и даем им возможность погасить задолженность за горячую воду и тепло, и тогда ПАО "ТГК-1" спишет ранее начисленные пени, – отмечает и.о. начальника Управления по сбыту тепловой энергии филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Наталья Глушакова. – Акция по списанию не касается пеней, в отношении которых приняты меры судебного взыскания.  

Оплатить счет можно дистанционно: через личный кабинет ПАО "ТГК-1" (lk.tgc1.ru), по банковским реквизитам или QR-коду в любом интернет или мобильном банке.

С 20 октября Клиентский центр управления по сбыту тепловой энергии филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" осуществляет очный прием физических и юридических лиц только по предварительной записи.

Запись для физических лиц производится по следующим телефонам: 71-39-33; 71-39-56; 8-958-450-10-16; 8-921-454-33-59; по электронной почте: kvit@tgc1.ru 

Запись для юридических лиц осуществляется по следующим телефонам: 71-39-39; 71-39-69; 71-39-64, по электронной почте: sbit@tgc1.ru 

Корреспонденцию в Управление по сбыту тепловой энергии ПАО "ТГК-1" также можно оставить в ящике для обращений, расположенном по адресу: Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 5 этаж.

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