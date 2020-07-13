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Пара дач, медпункт и овощехранилище: власти Карелии избавляются от объектов в Шуйской Чупе

Новости. Экономика
12:08, 13 Июля 2020
фото: youtube.com / Vesti Karelia
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Две государственных дачи, здание медпункта и овощехранилище, находящиеся в деревне Шуйская Чупа, предполагается включить в план приватизации.

Парламент республики на следующей сессии рассмотрит вопрос о внесении изменений в закон "О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Законопроект, в частности, предполагает включение в план приватизации нескольких объектов, расположенных в Шуйской Чупе.

Речь идет о постройках, находящихся по адресам: деревня Шуйская Чупа, дома №4, №5, №18. Также предполагается приватизировать местное овощехранилище. Все здания являются нежилыми. При этом дом №5 находится в аренде до середины декабря 2056 года, отмечено в тексте законопроекта.

Что это за объекты, читайте на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-13 15:34:57
Тюлень лахтинский, да хоть 20 га. Солидные люди участки на Онежском и Ладожском озерах покупают. Кому это Укшезеро с Кончезером уперлось ? Две мутные лужи без выхода в Мировой океан. Там через Верховье на яхте в Мировой океан не выйти. :)
нетюлень
2020-07-13 15:26:51
Недалеко оттуда база отдыха с участком около 2 га первоначально выставлялась на продажу за 6 млн.р. Год спустя её очень быстро и без особой рекламы продали за 2.3 млн. Тоже всё ветхое - но 2 га...
Сергей
2020-07-13 14:26:26
Опять что то решили замутить приставы , бюджет ободрать .
кир
2020-07-13 13:21:15
Там где-то и баба Валя обозначалась в былые времена. Время её неумолимо заканчивается.
zanoza
2020-07-13 13:14:34
Распродаются последние крохи государственных объектов, построенных во времена СССР. При этом ничего взамен не строится.Каким образом в перечень попал медпункт, вообще не понятно. Это таким образом собираются обеспечивать конституционное право людей на доступную медицину.
кир
2020-07-13 13:55:47
zanoza, готовься перед написанием очередной чепухи. Изучи вопрос, а потом истери обоснованно.
zanoza
2020-07-13 14:32:17
кир, чепуха это по твоей части, а я в корень зрю.
кир
2020-07-13 15:23:56
zanoza, что за деревня с государственными дачами? Изучай вопрос , а не хвались, что "зрю".
однозначно
2020-07-13 12:19:33
Сомневаюсь, что найдут лохов.
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