Пара дач, медпункт и овощехранилище: власти Карелии избавляются от объектов в Шуйской Чупе

Две государственных дачи, здание медпункта и овощехранилище, находящиеся в деревне Шуйская Чупа, предполагается включить в план приватизации.

Парламент республики на следующей сессии рассмотрит вопрос о внесении изменений в закон "О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Законопроект, в частности, предполагает включение в план приватизации нескольких объектов, расположенных в Шуйской Чупе.

Речь идет о постройках, находящихся по адресам: деревня Шуйская Чупа, дома №4, №5, №18. Также предполагается приватизировать местное овощехранилище. Все здания являются нежилыми. При этом дом №5 находится в аренде до середины декабря 2056 года, отмечено в тексте законопроекта.

Что это за объекты, читайте на сайте "Вести Карелии".