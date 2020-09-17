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Парфенчиков признал возможность сокращения персонала на Сегежском ЦБК из-за автоматизации производства

Новости. Общество
11:46, 18 Сентября 2020
фото: Segezha Group
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Продолжение масштабной программы модернизации Сегежского ЦБК приведет к сокращению персонала, что потребует от властей принятия мер по созданию новых рабочих мест.

Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "прямой линии", организованной в режиме онлайн на странице правительства Вконтакте.

"Там модернизация повлечет за собой сокращение даже рабочей силы, потому что будет автоматизация очень серьезная. Поэтому задача – создание сопутствующих производств, развитие малого и среднего бизнеса, чтобы у людей была достойная работа", - сказал глава республики.

О деталях модернизации Сегежского ЦБК читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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