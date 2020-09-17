Парфенчиков признал возможность сокращения персонала на Сегежском ЦБК из-за автоматизации производства

Продолжение масштабной программы модернизации Сегежского ЦБК приведет к сокращению персонала, что потребует от властей принятия мер по созданию новых рабочих мест.

Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "прямой линии", организованной в режиме онлайн на странице правительства Вконтакте.

"Там модернизация повлечет за собой сокращение даже рабочей силы, потому что будет автоматизация очень серьезная. Поэтому задача – создание сопутствующих производств, развитие малого и среднего бизнеса, чтобы у людей была достойная работа", - сказал глава республики. О деталях модернизации Сегежского ЦБК читайте в интернет-газете "Вести Карелии".