Парфенчиков и Лесонен сфотографировались в национальных костюмах

Участвую во всероссийском праздничном флешмобе в соцсетях, посвященном Дню народного единства. В Ансамбле «Кантеле» сфотографировался на память в национальном карельском костюме. #ГлаваКарелии #АртурПарфенчиков #мыедины #ДеньНародногоЕдинства