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Новости. Общество
14:38, 02 Ноября 2019

Парфенчиков и Лесонен сфотографировались в национальных костюмах

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Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил концерт национального ансамбля "Кантеле".

После выступления глава региона прогулялся по Дому Кантеле. Заглянул в студии и мастерские.

"Вместе с артистами ансамбля сфотографировался на память в национальном карельском костюме. Решил, что это отличная возможность принять участие во всероссийском праздничном флешмобе, который до 4 ноября проходит в соцсетях",- написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".

"Считаю, что это хорошая идея. Так мы сможем больше узнать друг о друге. Ведь наше единство, в том числе и в бережном отношении к прошлому и нашим традициям. Поэтому присоединяюсь и приглашаю всех к участию!" - добавил губернатор.

На фото также можно увидеть министра культуры Карелии Алексея Лесонена.

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Комментарии

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новый
2019-11-02 16:16:44
Матти-весельчак
кир
2019-11-02 15:46:56
Зачем разыгрывать национальный вопрос? Чего в русских одеждах не флешмобит?
Гостья
2019-11-02 16:06:57
кир,

Вообще-то неплохо было бы собрать к Дню единства всех представителей народов, населяющих многонациональную Карелию!
кир
2019-11-02 16:21:58
Гостья, согласен. В процентном соотношении. Стали употреблять слово"национальный", где можно и нужно без него обойтись. Почему Публиная библиотека стала вдруг Национальной?
Гостья
2019-11-02 16:43:40
кир,

Над этим тоже нужно подумать...
1677
2019-11-02 15:12:41
их, красоту подчеркивают костюмы, современной моде б поучиться у старины
Гостья
2019-11-02 15:18:38
1677,

Соглашусь!
Гостья
2019-11-02 14:44:06
Позитивно! Девушки очень красивые!!!
Гость
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