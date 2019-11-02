Парфенчиков и Лесонен сфотографировались в национальных костюмах

Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил концерт национального ансамбля "Кантеле".

После выступления глава региона прогулялся по Дому Кантеле. Заглянул в студии и мастерские.

"Вместе с артистами ансамбля сфотографировался на память в национальном карельском костюме. Решил, что это отличная возможность принять участие во всероссийском праздничном флешмобе, который до 4 ноября проходит в соцсетях",- написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".

"Считаю, что это хорошая идея. Так мы сможем больше узнать друг о друге. Ведь наше единство, в том числе и в бережном отношении к прошлому и нашим традициям. Поэтому присоединяюсь и приглашаю всех к участию!" - добавил губернатор.

На фото также можно увидеть министра культуры Карелии Алексея Лесонена.