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Новости. Общество
11:19, 05 Апреля 2019
фото: Сергей Юдин / Правительство Карелии

Парфенчиков: Мы активизировали работу по выполнению ФЦП

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Власти активизировали работу по реализации федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", заявил глава региона Артур Парфенчиков на заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики.

"Сегодня мы существенным образом активизировали и реорганизовали работу по выполнению мероприятий ФЦП", - отметил руководитель региона.

По его словам, к настоящему времени по 35 объектам Программы с началом реализации в 2018 году проведены аукционные процедуры в рамках федерального законодательства. В прошлом году обеспечено кассовое исполнение заключенных контрактов в сумме 2 миллиардов 629 миллионов рублей.

Подготовка проектно-сметной документации по объектам с началом строительства в 2019 году и окончанием строительства в 2020 году находится на особом контроле правительства Республики Карелия. Из числа этих объектов разработана документация на реконструкцию стационара больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске, а также на строительство аэровокзала в Петрозаводске. На строительство здания аэровокзала 6 марта объявлен конкурс.

"По остальным 24 объектам с началом строительства в 2019 определены подрядчики по разработке проектно-сметной документации. Эта работа будет завершена до ноября 2019 года",- пояснил глава Карелии.

Он также отметил, что Карелия активно включилась в работу по реализации национальных проектов.

В целом на реализацию в Республике Карелия всех национальных проектов в 2019 году запланировано направить огромные средства – 5 миллиардов 865 миллионов рублей. Национальные проекты и федеральная целевая программа помогут нашей республике с опорой на созданную базу сделать серьезный рывок вперед", - подчеркнул Артур Парфенчиков.

Руководитель региона поблагодарил членов государственной комиссии за конструктивное взаимодействие и оказанную поддержку в решении многих вопросов.

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Комментарии

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Изя
2019-04-05 11:34:18
Поздно пить Боржоми , когда печень села . Не умеешь , не стоит и браться . Что б они не делали не идут дела , видно в понедельник их мама родила :)
zanoza
2019-04-05 11:27:05
Активизировали что? Из слов главы понятно ,что активизировали разработку проектно-сметной документации. А когда собираются строить объекты (24 объекта) ? Напомню, что ФЦП рассчитана до 2020 г. Снова не освоят федеральные средства и их отберут у республики.
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