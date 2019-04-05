Парфенчиков: Мы активизировали работу по выполнению ФЦП

Власти активизировали работу по реализации федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", заявил глава региона Артур Парфенчиков на заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики.

"Сегодня мы существенным образом активизировали и реорганизовали работу по выполнению мероприятий ФЦП", - отметил руководитель региона.

По его словам, к настоящему времени по 35 объектам Программы с началом реализации в 2018 году проведены аукционные процедуры в рамках федерального законодательства. В прошлом году обеспечено кассовое исполнение заключенных контрактов в сумме 2 миллиардов 629 миллионов рублей.

Подготовка проектно-сметной документации по объектам с началом строительства в 2019 году и окончанием строительства в 2020 году находится на особом контроле правительства Республики Карелия. Из числа этих объектов разработана документация на реконструкцию стационара больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске, а также на строительство аэровокзала в Петрозаводске. На строительство здания аэровокзала 6 марта объявлен конкурс.

"По остальным 24 объектам с началом строительства в 2019 определены подрядчики по разработке проектно-сметной документации. Эта работа будет завершена до ноября 2019 года",- пояснил глава Карелии.

Он также отметил, что Карелия активно включилась в работу по реализации национальных проектов.

В целом на реализацию в Республике Карелия всех национальных проектов в 2019 году запланировано направить огромные средства – 5 миллиардов 865 миллионов рублей. Национальные проекты и федеральная целевая программа помогут нашей республике с опорой на созданную базу сделать серьезный рывок вперед", - подчеркнул Артур Парфенчиков.

Руководитель региона поблагодарил членов государственной комиссии за конструктивное взаимодействие и оказанную поддержку в решении многих вопросов.